Lula y Bolsonaro bajan el nivel de la campaña con noticias falsas a cinco días de comicios

Mientras que el líder progresista insiste en explotar electoralmente una noticia falsa sobre el supuesto anticatolicismo del senador ultraderechista, la campaña de Bolsonaro aprovechó este martes una polémica declaración de Lula para acusarlo de incentivar el abuso infantil.

Un video elaborado por el Partido Liberal (PL), la formación liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, acusó al Gobierno de Lula de "enseñar, normalizar e incentivar" prácticas que constituyen abuso sexual de menores.

La pieza reproduce un discurso del lunes en el que el mandatario, al criticar la resistencia de los hombres al examen de tacto rectal para la prevención del cáncer de próstata, afirmó que, por el contrario, las mujeres aprenden a ser examinadas "con toque desde que son pequeñas".

El Partido de los Trabajadores (PT) se apresuró a aclarar que su candidato se refería a los exámenes ginecológicos.

En la misma línea, el propio Lula dijo este martes en un mitin en la ciudad de Salvador que estaba "hablando del cáncer" y, acto seguido, cedió el micrófono a su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva, quien reforzó el compromiso de su marido con la protección de las mujeres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No hay video que le vaya a quitar la confianza de las mujeres a este hombre", exclamó la primera dama al señalar a su esposo.

Sin embargo, diferentes dirigentes opositores aprovecharon la frase para, al sacarla de su contexto, poner en duda esa intención.

El video de campaña del PL destaca que Brasil registra un promedio diario de 150 violaciones de vulnerables y que no hay ninguna razón, motivo o circunstancia que justifique que se toque a las mujeres desde pequeñas.

Igualmente, el metraje destaca unas declaraciones en las que Bolsonaro promete la castración química para los violadores de mujeres y de niñas, y pide a los electores votar por un candidato que "quiere proteger a sus hijas como si fueran las de él".

El hijo mayor de Bolsonaro al parecer intentó responder así a los comentarios de Lula y a los videos de su campaña que intentan hacerlo responsable de un supuesto proyecto de ley para retirarle el título de patrona de Brasil a la Virgen de Aparecida, la imagen más venerada por los católicos brasileños.

Pese a que la información surgió en una noticia falsa que se ha convertido viral en las redes sociales, Lula, sin mencionar a su rival político, se hizo eco de la misma en sus mítines de campaña de la víspera en Belém y de este martes en Fortaleza y Salvador.

"Mientras yo sea presidente, la Virgen de Aparecida será la patrona; quien no quiera que se cambie de país", afirmó Lula, un católico que tiene el apoyo mayoritario entre los practicantes de esta religión y apoyo minoritario entre los evangélicos.

Bolsonaro, quien es evangélico, acusó al PT de difundir la noticia falsa en las redes sociales para ensuciar su imagen y comparó los efectos de esta estrategia electoral a la "cuchillada" que sufrió su padre cuando era candidato a la Presidencia en 2018.

A petición de Bolsonaro, el Tribunal Superior Electoral ordenó eliminar estas publicaciones de las redes, pero el lunes el magistrado Flávio Dino, quien fue ministro de Justicia de Lula y actualmente es magistrado del Supremo Tribunal Federal, liberó su difusión con el argumento de defender la libertad de expresión.

No obstante, Luiz Fux, otro juez del Supremo, tumbó este martes el fallo de su colega Dino y volvió a vetar el contenido relacionado con la Virgen de Aparecida y el primogénito de Jair Bolsonaro.

Lula y Flávio Bolsonaro protagonizan una de las presidenciales más polarizadas en la historia reciente de Brasil y están técnicamente empatados tanto en las encuestas de intención de voto para la primera vuelta del domingo, como en las que simulan un eventual balotaje.