Misión de la ONU en Corea advierte de una violación del armisticio tras explosión en DMZ

"Basándose en los hallazgos de la investigación, el UNC determinó que se produjo una violación del Acuerdo de Armisticio. El UNC está abordando dicha violación a través de los mecanismos establecidos", dijo el organismo en un comunicado recogido por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Tras las explosiones, registradas el pasado 21 de septiembre y que dejaron a dos soldados surcoreanos gravemente heridos, el UNC llevó a cabo una investigación junto al Ejército de Corea del Sur y, según el mensaje, encontró una mina norcoreana activa en el lado surcoreano de la Línea de Demarcación Militar (MDL).

El vicepresidente del Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano, Kwon Dae-won, ya dijo el lunes durante una rueda de prensa que las pruebas recabadas hasta el momento "apuntan firmemente a minas terrestres norcoreanas".

Según las autoridades surcoreanas, la explosión tuvo lugar durante una operación conjunta con el UNC para verificar las sospechas de Seúl de que Pionyang enterró ilegalmente minas terrestres en la zona.

Sin embargo, las autoridades del hermético régimen han rechazado las conclusiones de Corea del Sur.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Resulta absurdo que sacaran conclusiones sobre el origen de una supuesta mina que explotó en un terreno baldío donde no han puesto un pie en más de medio siglo", dijo Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en un comunicado publicado este miércoles por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

Kim calificó la investigación del incidente de "farsa conspiratoria", y alertó de que las autoridades surcoreanas tratan de aprovechar la situación para justificar "provocaciones políticas y militares" contra Pionyang.

Además, la directora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores acusó a Seúl de realizar disparos de advertencia junto a la frontera cada día desde agosto.

"Los actos provocadores del enemigo cerca de la zona fronteriza meridional están sobrepasando los límites día tras día", aseguró.