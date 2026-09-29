Muere tiroteado un polémico exalcalde colombiano condenado en 2017 por urbanización ilegal

Torres falleció pasada las 12:23 hora local (17:23 GMT), confirmó el gobernador Ortiz a medios colombianos citando información entregada por las directivas del Hospital Regional de la Orinoquía, donde el exfuncionario recibía atención médica tras resultar gravemente herido.

El exalcalde conocido en Colombia como 'Jhon Calzones' por el negocio de venta de ropa interior femenina con el que inició su trayectoria empresarial, fue atacado a tiros durante la mañana de este martes cuando se encontraba en su finca, en el sector rural de Yopal, hasta donde llegaron dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y le dispararon en varias ocasiones, causándole heridas en el tórax y el abdomen.

"Los agresores intentaron huir, pero la motocicleta sufrió una falla mecánica y uno de ellos, al parecer menor de edad, fue aprehendido", según información preliminar de las autoridades.

En el lugar fueron incautados un revólver y la motocicleta, que quedaron a disposición de las autoridades como elementos materiales probatorios, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias del ataque y la participación de otras personas.

La Gobernación de Casanare ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 12.500 dólares) por información que permita identificar, capturar y judicializar a los autores intelectuales del atentado, informó la Administración departamental.

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Torres fue elegido alcalde de Yopal en octubre de 2015 mientras se encontraba privado de la libertad en Bogotá por una investigación relacionada con urbanización ilegal.

En marzo de 2017, un juzgado de Yopal lo condenó a 45 meses de prisión por urbanización ilegal y le impuso una multa equivalente entonces a 2,06 millones de dólares, en ese momento la Justicia determinó que había vendido predios y auspiciado la construcción de inmuebles en un terreno que había sido ocupado por la Fiscalía con fines de extinción de dominio.