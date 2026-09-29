Nicaragua participará en investidura en la región separatista georgiana de Osetia del Sur

"Este miércoles 30 de septiembre de 2026, el pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional estarán presentes en la ciudad de Tsjinvali, en ocasión de la ceremonia de toma de posesión del hermano Marat Kambólov como presidente de la República de Osetia del Sur", anunció este martes la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a través de medios oficiales en Managua.

Murillo dijo que en representación del Gobierno, que copreside junto a su esposo, Daniel Ortega, participará una delegación integrada por el cocanciller Jaentschke y el ministro consejero de la Embajada de Nicaragua en Rusia y concurrente ante Osetia del Sur, Claudio Arana.

"En esta ocasión especial Nicaragua expresa sus mejores deseos de paz, bienestar, prosperidad y nuevas victorias al hermano presidente Marat Kambólov y a las familias de Osetia del Sur, reafirmando los lazos de amistad, hermandad y solidaridad que unen a nuestros pueblos y Gobiernos", señaló Murillo.

El 20 de septiembre de 1990 los diputados locales proclamaron la soberanía y la creación de la República de Osetia del Sur. En respuesta, el 10 de diciembre de ese mismo año el Parlamento de Georgia declaró abolida la autonomía de la región.

El Gobierno de Nicaragua es uno de los que reconoce como república independiente a Osetia del Sur, considerada por Georgia como parte de su territorio ocupado por Rusia.

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Ortega, que es el principal aliado en Centroamérica del presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció la independencia de Osetia del Sur, junto a la de Abjasia, en 2008, poco después de que lo hiciera Rusia, una decisión que también fue adoptada por Nauru, Siria, Tuvalu y Venezuela.

Osetia del Sur respaldó la reelección de Ortega y Murillo en las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, cuya legitimidad fue rechazada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y diversos países, debido a que se obtuvo con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio, además de la eliminación de tres partidos opositores.