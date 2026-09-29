Pacientes renales mantienen protestas en Ecuador y exigen una solución integral a crisis

La asociación convocó desde las 08:00 hora local (13:00 GMT) a un plantón en la plaza de San Francisco, en el centro histórico de la capital ecuatoriana, después de que no pudiesen acceder a la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, donde se habían convocado inicialmente, según confirmó el representante Kevin Valdés.

"Estamos aquí en pie de lucha, exigiendo una vez más que el Estado garantice tratamientos continuos y de calidad de diálisis para todos los pacientes renales a nivel nacional", señaló Valdés en el plantón.

La protesta, convocada con anterioridad, se realizó un día después de que la empresa médica DaVita anunciara un acuerdo con el Gobierno de Daniel Noboa para mantener la atención de más de 3.000 pacientes derivados del sistema público. La entidad había amenazado anteriormente con cesar el tratamiento por los pagos pendientes del Estado.

No obstante, los términos de dicho acuerdo todavía se desconocen. Valdés cuestionó esta falta de información y aseguró que un entendimiento con una de las empresas no garantiza la asistencia integral para todos los pacientes afectados a nivel nacional.

"Quizá el problema para la trasnacional se solucionó, puesto que el Estado va a cancelar sus deudas, pero la crisis renal continúa. Los pacientes renales seguimos comprando insumos, seguimos mendigando por salud y, para nosotros, no hay ninguna solución", afirmó.

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"No sé si nosotros necesitamos ser gerentes de una clínica o tener un capital económico importante para que se puedan reunir con nosotros", continuó Valdés.

Los manifestantes portaban carteles que rezaban "La salud es un derecho y no un privilegio" y "Sin salud no hay futuro", entre otros.

El Frente se declaró en protesta permanente desde el pasado 2 de septiembre, cuando convocó movilizaciones en las ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo y Babahoyo para denunciar las dificultades de acceso a los tratamientos.

De las aproximadamente 20.800 personas que requieren terapia de reemplazo renal en Ecuador, la gran mayoría depende de sesiones periódicas de hemodiálisis.

Los afectados aseguraron que mantendrán las movilizaciones hasta conseguir mesas técnicas con el Ejecutivo que permitan acordar soluciones "viables, oportunas y de manera inmediata".

Ya en julio de 2025, representantes de los miles de pacientes renales de Ecuador pidieron a la ONU, la Unión Europea (UE) y a Estados Unidos, así como al Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apoyo y mediación ante el Gobierno del presidente Daniel Noboa para solucionar su "alarmante" situación.