Policía británica no halla explosivos cerca de la base, pero sí una cantidad de gasolina

Tras haber sometido a los vehículos a un examen exhaustivo con ayuda militar y forense, el jefe de la CTP, el subcomisario Laurence Taylor, dijo hoy en un comunicado: "Podemos confirmar que no se encontraron artefactos explosivos improvisados. Sin embargo, se recuperó una cantidad -sin cuantificar- de gasolina".

Esta información llega después de que ayer lunes las autoridades británicas dejasen en libertad bajo fianza a cinco hombres, de entre 23 y 25 años y procedentes de Londres, previamente arrestados en relación con este incidente bajo sospecha de preparación de un acto terrorista.

Taylor justificó esta liberación de los sospechosos -criticada, entre otros, por el presidente estadounidense, Donald Trump- como una "decisión fruto de la investigación, basada en la experiencia y en una cuidadosa consideración de las facultades policiales".

Además, indicó que los registros en diversos domicilios de Londres de los cinco sospechosos ya han concluido y se prevé que este miércoles se levanten por completo los cordones policiales todavía presentes en las inmediaciones de la base.

El presunto plan terrorista contra la base aérea británica de RAF Fairford, utilizada por Estados Unidos -con autorización de Londres- para lanzar operaciones "de carácter defensivo" en su actual conflicto con Irán, deja tras de sí múltiples interrogantes.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el supuesto complot "involucra claramente a un actor extranjero", aunque sin dar más detalles. Una de las líneas de investigación inicial apuntaba a la posible implicación de Irán en el incidente, pero su embajada en Londres negó el lunes rotundamente cualquier participación.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, convocó ayer lunes una reunión del gabinete de emergencia del Gobierno (conocida como COBRA) para abordar los detalles del incidente tras la detención inicial de los cinco sospechosos.

La Policía regional de Gloucestershire recibió una alerta a las 00:45 de la madrugada del domingo sobre "tres vehículos sospechosos" que se dirigían hacia la base aérea de RAF Fairford y, poco después, otra vecina llamó a emergencias para avisar de que había visto a "un gran grupo de hombres encapuchados y enmascarados".