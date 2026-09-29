Ramaphosa anuncia un plan de emergencia para combatir la ola de feminicidios en Sudáfrica

“Lo que hemos hecho no ha sido suficiente. No ha sido suficiente para evitar que las mujeres sean asesinadas ni para que se sientan seguras en sus hogares, calles o lugares de trabajo”, reconoció el mandatario durante un discurso televisado a la nación.

El presidente sostuvo que las autoridades no pueden "esperar a que una mujer sea asesinada para intervenir" y anunció un plan de choque que establecerá plazos estrictos de entre 60 a 90 días para agilizar las investigaciones congeladas, reducir los atrasos en los laboratorios forenses, realizar auditorías de seguridad urbana en los municipios y endurecer el control sobre la venta de alcohol.

El jefe de Estado admitió que el hogar constituye el principal escenario de este “desastre nacional” y precisó que más del 60 % de las víctimas mortales en los últimos años perecieron a manos de sus parejas o exparejas.

“La solución a la violencia contra las mujeres no puede ser hacer a las mujeres menos libres. No podemos construir un país más seguro convirtiendo a las mujeres en prisioneras de la precaución. Es hora de que los hombres de bien dejen de ser hombres silenciosos”, enfatizó Ramaphosa, al instar a los varones a asumir la responsabilidad de frenar los abusos.

El mensaje presidencial se produjo tras confirmarse la muerte de Boitumelo Gift Mashita, de 23 años, tiroteada en Ekurhuleni, un caso con el que ascendió a doce la cifra de cuerpos de mujeres encontrados en la zona en los últimos dos meses, la mayoría con signos de violencia.

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Pese a la alarma social, la Policía aclaró que de momento no hay pruebas de que se trate de un único asesino en serie, debido a la diversidad de motivaciones y metodologías detectadas y, hasta la fecha, las fuerzas de seguridad han detenido a cuatro personas vinculadas a varios de estos feminicidios.

La intervención del presidente coincidió con la convocatoria de una marcha antiinmigración fijada para este miércoles, que mezcla reclamos contra los migrantes indocumentados con protestas por la inseguridad de las mujeres, un contexto en el que Ramaphosa subrayó que Sudáfrica no se dejará definir ni por los feminicidios ni por “la xenofobia y la intolerancia”.