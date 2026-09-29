República Dominicana respalda extensión de misión de seguridad en Haití y pide otro año

Bisonó consideró que la extensión de seis meses es un plazo limitado frente a los desafíos que enfrenta Haití, especialmente ante la necesidad de completar el despliegue de los efectivos previstos y consolidar las capacidades operativas de la fuerza.
Según Bisonó, un mandato más prolongado permitiría ofrecer mayor previsibilidad a los países que aportan tropas y recursos y acompañar a las autoridades haitianas en el fortalecimiento de sus instituciones.
El ministro expresó además su confianza en que los próximos seis meses permitan lograr avances en materia de seguridad y crear condiciones para que Haití pueda avanzar en su proceso electoral mediante comicios libres y seguros.
Asimismo, exhortó a la comunidad internacional a concretar sus compromisos con la GSF mediante el aporte de personal, equipos, financiamiento y recursos logísticos necesarios para completar su capacidad operativa.
En el comunicado, Bisonó destacó que República Dominicana ha contribuido al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas destinado a apoyar a la fuerza y ha facilitado evacuaciones, atención médica y apoyo logístico desde territorio dominicano.
Haití vive una crisis en todos los aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital, con constantes ataques y secuestros que han obligado a miles de personas a desplazarse.
Según la ONU, la violencia en este país causó al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos en el primer semestre del año.