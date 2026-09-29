República Dominicana respalda extensión de misión de seguridad en Haití y pide otro año

Santo Domingo, 29 sep (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor-Ito-Bisonó, respaldó este martes la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de extender hasta el 31 de marzo de 2027 el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) desplegada en Haití y pidió que, llegado ese momento, la misión sea prorrogada por un año más.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.