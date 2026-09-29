Tormenta tropical Polo causa inundaciones y cientos de damnificadas en noroeste de México

El huracán ingresó a Sonora como categoría 1, con vientos sostenidos cercanos a 120 kilómetros por hora (km/h)y rachas de hasta 150 km/h para después degradar su intensidad conforme avanzó hacia la zona montañosa de la demarcación.

Ante la intensidad del fenómeno meteorológico, la Secretaría de Marina de México (Semar) informó de la activación del Plan Marina en su Fase de Auxilio, con el que ya ha evacuado a cientos de personas.

En la región agrícola del Valle de Empalme presentó lluvias con más de 200 milímetros de agua que tras su precipitación generó la crecida de arroyos e inundaciones en comunidades rurales.

En el ejido Mi Patria es Primero, ubicado en el municipio de Empalme, fueron evacuadas alrededor de 45 familias, mientras que en La Atravesada, en la misma ciudad, otras 50 más tuvieron que abandonar sus casas, cifras que podrían incrementar el 30 de septiembre, pues las corrientes de agua siguen bajando de la sierra y municipios del centro y sur de Sonora.

La emergencia también alcanzó a Guaymas, donde la lluvia y el oleaje modificaron el paisaje urbano durante varias horas.

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La marejada ciclónica rebasó el malecón y el agua avanzó hacia el centro y la avenida Aquiles Serdán, mientras que en Las Villas, la caída de postes de la empresa pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) ocasionó daños a vehículos, afectó una estructura del malecón y dejó sectores sin energía eléctrica.

En otros puntos se reportaron vialidades anegadas, establecimientos con cristales rotos por el viento y la caída de un poste con transformador sobre una vivienda de la colonia Juárez, en Empalme.

La parte más intensa del temporal se concentró durante la mañana con lluvias que en algunos puntos acumularon más de 200 milímetros.

En Guaymas se registraron entre 90 y 100 milímetros hasta el mediodía, mientras que en la zona de Las Guásimas y Pótam los acumulados rondaron los 200 milímetros.

Al momento las inundaciones han dejado familias damnificadas con pérdidas materiales, al tiempo que el personal de emergencia realiza recorridos para identificar zonas que requieran atención y traslado de habitantes.

Polo tocó tierra como huracán categoría 1 en Guaymas, alrededor de las 10:00 hora local (17:00 GMT) de este martes, después de haber impactado Comondú, Baja California Sur, cerca de las 00:00 hora local (06:00 GMT) como huracán categoría 2.