Un conflictivo divorcio precede el homicidio de un ingeniero y acusación contra suegros

Jonathan McKinsey, de 40 años, fue hallado sin vida la tarde del sábado en la ciudad de Dublin, en el condado de Alameda, ubicado en el norte del estado.

Por el incidente fueron detenidos Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años de edad, a quienes testigos señalaron como los supuestos responsables del homicidio, según informó la Policía de Dublin.

La pareja, identificada como los suegros de la víctima, está detenida sin derecho a fianza y se ha programado su comparecencia ante una corte para este miércoles.

El caso ha sacado a la luz pública la disputa del matrimonio de Jonathan McKinsey y su esposa, Candice Jang, que se encontraban separados y en un conflictivo proceso de divorcio y custodia de sus tres hijos.

Ambos habían solicitado órdenes de restricción y presentado acusaciones mutuas de maltrato ante los tribunales, según informó el periódico San Francisco Chronicle.

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McKinsey, que trabajaba para la sección de juegos de The New York Times, solicitó el divorcio el pasado mes de diciembre y tenía programada una audiencia para el viernes 2 de octubre, de acuerdo al rotativo californiano.

El ingeniero había sido acusado de dos delitos menores de maltrato infantil el pasado octubre. Jang denunció ante la Policía de Dublín que McKinsey presuntamente había golpeado en la cara al hijo de ambos, de 6 años.

También informó a la Policía sobre otro incidente de violencia doméstica ocurrido en 2018, en el que su esposo supuestamente la agarró del brazo izquierdo y le causó hematomas. El hombre se había declarado inocente de ambos cargos, según el rotativo.

Previamente Jang había acusado a su esposo de violencia contra ella y contra los tres hijos de la pareja durante años.

Documentos judiciales citados por el periódico The East Bay Times, revelaron que McKinsey —quien era transgénero— alegó que su suegra, Shili Chen, había utilizado insultos contra él y uno de sus hijos por su condición LGTBI.

Además, McKinsey también acusó a Jang de maltrato y solicitó una orden de alejamiento contra su esposa, acusándola de haberlo golpeado con un sartén en 2013 y de arrancarle los tubos médicos del cuerpo tras un procedimiento relacionado con su transición, según registros judiciales obtenidos por el Mercury News.

También alegó que el padre de Jang le propinó un puñetazo en el pecho mientras se recuperaba de una mastectomía, de acuerdo a la publicación.