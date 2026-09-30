Asesinan al magnate propietario del club búlgaro de fútbol Botev, Iliyan Filipov

El crimen se perpetró de madrugada frente al domicilio de la víctima, en un barrio periférico.

Tras el ataque, la Policía acordonó las entradas y salidas de la segunda urbe del país para tratar de impedir la fuga del agresor.

Según medios locales, Filipov falleció a los 53 años tras recibir un impacto de bala en la cabeza, presuntamente disparado desde un bosque cercano, un extremo que por el momento no ha sido confirmado por los investigadores.

"El crimen ha sido cometido con el uso de un arma de fuego", se limitó a señalar en rueda de prensa el director de la Policía de Plovdiv, Vasil Kostadinov, quien añadió que por ahora se desconocen los móviles del homicidio.

Iliyan Filipov era el fundador y director general de PIMK, una de las principales empresas de transporte de Bulgaria que, desde su creación en el año 2000, expandió sus operaciones a diversos sectores, incluido el de la construcción, y a otros países europeos.

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Filipov era también propietario de una terminal ferroviaria privada en Plovdiv dedicada al transporte de mercancías hacia Turquía y Asia.

La emisora Nova TV recordó que una de sus compañías llegó a ser investigada por un supuesto delito de tráfico de cocaína, aunque las pesquisas no arrojaron resultados concluyentes.

Fundado en 1912 en Plovdiv, el Botev es el club de fútbol profesional más antiguo de Bulgaria.