China despliega cazas y bombarderos en las cercanías de un atolón disputado con Filipinas

En un comunicado recogido por Xinhua, el Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) subrayó que, desde septiembre, sus fuerzas "han reforzado" sus patrullas en el mar territorial y el espacio aéreo de Huangyan dao (como se conoce al atolón de Scarborough en China) y sus áreas circundantes.

Según el cuerpo castrense, estas patrullas tienen por objetivo "reforzar aún más el control de las aguas y el espacio aéreo correspondientes" y constituyen una "contramedida eficaz" para hacer frente a "todo tipo de violaciones de derechos y actos de provocación", en referencia velada a Manila.

"Huangyan dao es territorio inherente de China (...). Las fuerzas del Comando del Teatro Sur salvaguardarán con determinación la soberanía y la seguridad de China y defenderán con firmeza la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional", sentenció el texto.

En las imágenes difundidas por Xinhua se aprecian múltiples tipos de aeronaves militares, entre ellas cazas de combate equipados con misiles y bombarderos de larga distancia, así como buques de guerra navegando en las cercanías del citado atolón.

Estas patrullas se desarrollaron apenas tres días después de que unidades navales y aéreas del EPL efectuasen un "ejercicio de entrenamiento conjunto" en esta misma zona.

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Las autoridades de Manila alegan que el Scarborough (conocido como bajo de Masinloc en Filipinas) y otro atolón en disputa, el Second Thomas, se encuentran dentro de su zona económica exclusiva, la franja de 200 millas náuticas que, conforme al derecho internacional, le otorga derechos sobre la explotación de sus recursos.

La disputa territorial entre Pekín y Manila se ha intensificado desde la llegada al poder del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en 2022, quien ha estrechado su alianza militar con EE. UU. y ha adoptado una postura más firme en la defensa de su territorio.

Esta situación ha contribuido a la escalada de tensiones en el mar de China Meridional, donde ambos países mantienen reclamaciones territoriales sobre una zona estratégica que alberga el 12 % de los caladeros mundiales y posibles yacimientos de hidrocarburos, además de ser una ruta clave para alrededor del 30 % del comercio mundial.