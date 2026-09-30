China eleva los aranceles a la ternera brasileña tras agotarse su cuota anual

Según un aviso publicado por la cartera comercial, las importaciones de carne bovina brasileña alcanzaron el 29 de septiembre el 100 % del volumen específico asignado a Brasil en el marco de las medidas anunciadas en 2025.

De acuerdo con esas normas, a partir del tercer día desde que un país agota su cuota, desde el 1 de octubre en este caso, las compras procedentes de ese origen quedan sujetas a un gravamen adicional del 55 % sobre el arancel vigente.

Una situación similar se produjo en junio con Australia, cuando China anunció la aplicación del mismo arancel adicional del 55 % a la carne bovina australiana a partir del día 20 de ese mes, después de que sus envíos alcanzaran el 100 % de la cuota anual asignada por Pekín.

China aplica desde el 1 de enero de 2026 medidas de protección a la carne bovina importada, con cuotas por país y un recargo del 55 % para los envíos que superen los volúmenes establecidos.

Según antecedentes difundidos por Brasilia a comienzos de año, la cuota asignada a Brasil para 2026 era de 1,1 millones de toneladas, con un arancel ordinario del 12 % dentro del cupo y un recargo adicional del 55 % para el volumen que rebase ese límite.

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El anuncio afecta a uno de los sectores más sensibles de la relación comercial entre ambos países. China fue en 2025 el principal destino de la carne bovina brasileña, con 1,68 millones de toneladas compradas, cerca del 48 % de todo el volumen exportado por Brasil.

Las ventas al gigante asiático dejaron ingresos a Brasil en 2025 por 8.900 millones de dólares, del total de ventas por 18.030 millones de dólares.