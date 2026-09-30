Desvían a Arabia Saudí un vuelo con destino a Israel por un altercado entre la tripulación

Desvían a Arabia Saudí un vuelo con destino a Israel por un altercado entre la tripulación

Jerusalén, 30 sep (EFE).- Un avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv fue desviado este miércoles a Arabia Saudí debido a un "altercado entre la tripulación", confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Transporte de Israel, en un incidente que la prensa israelí describe como un apuñalamiento de un piloto a otro.