EEUU se retira de Irak que asume la responsabilidad de abordar los desafíos de la zona

"La responsabilidad principal de abordar los desafíos de seguridad restantes en Irak —incluidos los remanentes del ISIS (Estado Islámico) y las milicias alineadas con Irán que socavan la soberanía iraquí y la estabilidad regional— recae ahora en el Gobierno de Irak", indicó el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.

No obstante, Estados Unidos "mantiene su compromiso con la lucha antiterrorista y seguirá trabajando con Irak y nuestros socios para garantizar que el ISIS nunca pueda reconstituirse desde territorio iraquí", añade la nota.

Según Parnell, la retirada ordenada de las fuerzas y el equipo de la Coalición de la Base Aérea de Erbil marca la conclusión exitosa de la misión militar que derrotó al Estado Islámico (EI) en Irak y que ha durado 12 años.

"Esperamos que las Fuerzas de Seguridad Iraquíes —incluidos los Peshmerga y otras fuerzas de seguridad en la Región del Kurdistán iraquí— lideren el esfuerzo continuo para garantizar la seguridad de Irak", subraya la nota

Por otra parte, el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó también la retirada ordenada de las fuerzas y el equipo estadounidenses de Erbil, lo que marca el fin de la denominada Operación Inherent Resolve en Irak, según explicó en un comunicado difundido en las redes sociales.

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Según el CENTCOM, a partir de ahora la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada-Operación Inherent Resolve (CJTF-OIR) permanecerá operativa y ahora tiene su sede en Jordania, mientras las fuerzas estadounidenses continúan la misión de lucha contra los yihadistas en Siria junto a los socios de la Coalición y el gobierno sirio.

La CJTF-OIR ha asesorado, asistido y capacitado a las fuerzas asociadas en la lucha contra ISIS en Irak y Siria desde que el CENTCOM estableció la unidad en 2014.

Situada en el norte de Irak, la Base Aérea de Erbil sirvió como centro operativo principal de la CJTF-OIR y albergó a la mayor parte de los 1.500 efectivos estadounidenses y de la Coalición que apoyaban las operaciones contra el Estado Islámico.