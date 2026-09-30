La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.
30 de septiembre de 2026 a la - 06:15
FundéuRAE: III Convención de Lenguaje Claro y Accesible, claves de redacción
Madrid, 30 sep (EFE). Ante la celebración de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se celebra en La Plata (Argentina) entre el 1 y el 2 de octubre, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, propone las siguientes claves de redacción:
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