FundéuRAE: III Convención de Lenguaje Claro y Accesible, claves de redacción

Madrid, 30 sep (EFE). Ante la celebración de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se celebra en La Plata (Argentina) entre el 1 y el 2 de octubre, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, propone las siguientes claves de redacción:

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