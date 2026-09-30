Hamás y la Yihad Islámica acuerdan presentarse juntas a las próximas elecciones palestinas

La confirmación llega después de que el número dos de la Yihad Islámica, Mohamed al Hindi, revelara el lunes a medios estadounidenses su respaldo a una "lista nacional unificada" que podría estar integrada por figuras independientes y no por miembros de las propias organizaciones.

No está claro si Dahlan, gazatí residente en Emiratos Árabes Unidos y una figura prominente en las negociaciones de alto el fuego con Israel y Estados Unidos, concurrirá en persona a los comicios.

El palestino, antiguo jefe de seguridad en Gaza de la formación nacionalista palestina Fatah, fue expulsado de la Franja por Hamás tras la llegada al poder de este partido islamista en 2007 y se exilió en 2010 después de romper con el presidente palestino, Mahmud Abás.

Su acercamiento a Hamás se hizo visible en agosto, cuando se reunió en El Cairo con el líder del movimiento, Jalil al Hayya, para abordar cómo acabar con lo que ambos describieron como el monopolio de la toma de decisiones nacionales.

El pasado 26 de septiembre, Al Hayya anunció que Hamás participaría en los comicios dentro de una "coalición nacional", sin dar más detalles.

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Sigue sin saberse si la Autoridad Nacional Palestina (ANP) permitirá concurrir a una lista con participación de Hamás. El movimiento no se presentó como tal en las elecciones municipales de hace unos meses, y la previsión mayoritaria es que tampoco se le permita hacerlo en las legislativas, aunque podría autorizarse una candidatura sin figuras abiertamente vinculadas al grupo.

El plazo de inscripción de candidaturas se abrió el 26 de septiembre y cierra el 7 de octubre. Las últimas legislativas palestinas se celebraron en 2006, cuando Hamás obtuvo una amplia victoria.

Abás, de 90 años y con el mandato vencido desde 2009, ha aplazado varias veces los comicios, la última en 2021, cuando Fatah, que controla la Autoridad Nacional Palestina (ANP), parecía abocado a la derrota.