Los océanos sumaron en 2025 calor adicional igual a 40 veces el consumo mundial de energía

El estudio, elaborado por Mercator Ocean International para el programa europeo Copernicus con aportaciones de 125 científicos de Europa y del resto del mundo, constata que el aumento del contenido de calor oceánico se ha acelerado desde 1960 y advierte de cambios cada vez más profundos en los mares del planeta.

Un zettajulio equivale a 10²¹ julios, una unidad utilizada para expresar cantidades extraordinariamente grandes de energía, como el calor acumulado por los océanos.

"El océano se está transformando ante nuestros ojos: el calentamiento, la subida del nivel del mar y la degradación de los ecosistemas son señales interconectadas de un cambio significativo y a largo plazo", señaló el director general de Mercator Ocean International, Pierre Bahurel.

Copernicus subraya que el aumento de la temperatura del agua alimenta las olas de calor marinas, puede intensificar las tormentas y contribuye a la subida del nivel del mar mediante la expansión térmica del agua, además de alterar los ecosistemas.

En 2024, por ejemplo, el Mediterráneo y el mar Negro registraron olas de calor marinas récord, algunas de más de treinta días de duración y con temperaturas superiores en más de 4,6 grados centígrados a la media.

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Los investigadores combinaron observaciones de la superficie con mediciones del contenido de calor hasta unos 40 metros de profundidad y comprobaron que una cantidad significativa de esa energía puede permanecer oculta bajo la superficie, por lo que las temperaturas superficiales no muestran por sí solas toda la magnitud del calentamiento.

La temperatura media del Mediterráneo se situó en 2024 unos 1,23 grados por encima de su referencia de largo plazo y la parte oriental de ese mar registró sus condiciones de ola de calor marina más extremas desde 2002, según los datos recogidos en el informe.

La acumulación de calor coincide además con otros cambios en el océano mundial.

El nivel medio global del mar aumentó a un ritmo de 3,8 milímetros anuales entre 1999 y 2025, mientras que en el período más reciente, entre 2012 y 2025, esa velocidad alcanzó los 4,2 milímetros por año.

Paralelamente, los océanos se volvieron aproximadamente un 17 % más ácidos entre 1985 y 2025.

Entre enero de 2023 y septiembre de 2025, el 84,4 % de los arrecifes de coral del planeta estuvo expuesto a niveles de estrés térmico capaces de provocar blanqueamiento, superando el anterior episodio mundial de blanqueamiento masivo.

Además, casi el 5 % del océano mundial ha experimentado durante las últimas tres décadas cambios persistentes en los patrones estacionales de crecimiento del fitoplancton, organismos microscópicos que sustentan buena parte de las cadenas alimentarias marinas y desempeñan un papel esencial en los flujos de carbono oceánicos.

El informe presta especial atención a los pequeños Estados insulares en desarrollo, particularmente vulnerables al calentamiento y a la subida del nivel del mar.

Desde 1960, todas sus zonas económicas exclusivas han experimentado calentamiento oceánico y el 65 % de su superficie marítima está expuesta a una aceleración de la subida del nivel del mar desde 1999.

Copernicus considera que el seguimiento continuado del océano resulta esencial no sólo para documentar esos cambios sino también para mejorar las alertas tempranas y preparar infraestructuras y comunidades frente a los riesgos futuros.

"Diez años después, el Informe Copernicus sobre el Estado del Océano ofrece mucho más que una serie de instantáneas anuales", señaló su directora, Karina von Schuckmann, quien destacó que la observación sostenida y los modelos permiten identificar qué está cambiando, dónde y por qué y anticipar sus consecuencias.