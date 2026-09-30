Nobel Alternativo premia la lucha contra la violencia patriarcal y por uso ético de la IA

Este galardón, que distingue desde 1980 la labor social, ha premiado también los esfuerzos contra el autoritarismo de la Asociación de Jóvenes Abogados Georgianos (GYLA, por sus siglas en inglés).

El jurado reconoció a Haider, primera mujer de la comunidad hazara en ser abogada, por "desafiar la persecución étnica, estatal y patriarcal, guiada por la convicción de que ningún ser humano es ilegal".

"Combinando trabajo legal con activismo callejero y empoderamiento comunitario, Haider ha conseguido justicia para miles de personas perseguidas o ignoradas por el poder, especialmente minorías étnicas, de género y religiosas, así como refugiados", destacó el fallo.

Haider (Quetta, Pakistán, 1984) lideró en 2018 una huelga de hambre contra el asesinato de personas de etnia hazara que provocó una negociación y que redujo los ataques contra esta comunidad. Como cofundadora del Frente Democrático de Mujeres, impulsó la primera marcha de mujeres de Baluchistán.

La abogada paquistaní ha ayudado a más de 400 viudas de víctimas del terrorismo a obtener independencia financiera a través de su organización 'Nosotros, los humanos' y ha logrado que más de 600 activistas políticos y defensores de los derechos humanos hayan recuperado su libertad de movimiento.

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La Asamblea de Mujeres Rurales (RWA, por sus siglas en inglés) recibe el galardón por convertir a las campesinas sudafricanas "en una fuerza unida en defensa de la tierra, las semillas y la autonomía corporal contra el despojo corporativo y patriarcal".

El jurado resalta que esta organización trasnacional fundada en 2009 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) agrupa a más de 178.000 agricultoras a pequeña escala en 11 naciones que, frente al modelo de las oenegés, apuesta por una estructura horizontal dirigida por voluntarios, construyendo una de las mayores plataformas para mujeres rurales en la región.

La RWA ha documentado cientos de variedades de semillas indígenas y defendido los sistemas tradicionales de comercialización.

También, ha convertido a mujeres excluidas de la propiedad de la tierra en una voz política que ayudó a impulsar una ley en Zambia para el reparto equitativo de tierras a las mujeres (2016) y otra en Esuatini de abusos sexuales y violencia doméstica (2018).

A la GYLA se la distingue "por construir y salvaguardar la democracia georgiana y sostener al poder civil frente a la represión autocrática".

Fundada en 1994, es la organización de derechos humanos más antigua de Georgia: sus miembros ayudaron a redactar la primera Constitución tras la independencia y ha desempeñado un rol esencial en su democratización, señala el jurado, que la denomina "columna vertebral" de la sociedad civil.

Esta organización ha proporcionado alrededor de 1,5 millones de consultas legales gratuitas en un país de 3,7 millones de habitantes y ha contribuido a asegurar los derechos de las personas con discapacidad y a garantizar el derecho a la educación infantil.

El fallo resalta también que GYLA ha decidido permanecer en Georgia "a pesar de sufrir una dura represión bajo la nueva ley contra agentes extranjeros".

A la estadounidense de origen eritreo Timnit Gebru se la premia "por desafiar el poder concentrado en la inteligencia artificial (IA) y ser pionera en la tecnología digital enraizada en la justicia, la experiencia vivida y la acción humana".

A través del Instituto de Investigación de la Inteligencia Artificial Distribuida, Gebru ha llamado la atención sobre la concentración de poder en el sector tecnológico y los daños de la IA a comunidades discriminadas, además de cómo y con qué propósitos se desarrolla esa nueva tecnología.

Esta exdirectora del equipo ético de Google creó también Black in AI, una organización para aumentar la presencia de la población negra en ese campo.

"Su modelo distributivo junta a investigadores y colaboradores de varios países y continentes, desafiando los conceptos centralizados e impulsados por las corporaciones que la IA convencional conlleva", apuntó el fallo.

El Premio al Correcto Modo de Vida (Right Livelihood Award), como realmente se llama este galardón, ha distinguido a unos dos centenares de personas y organizaciones desde que fue instituido en 1980 por el escritor y exeurodiputado sueco-alemán Jakob von Uexküll.

Los galardones de este año -dotados cada uno con 1 millón de coronas suecas (88.000 euros, 100.000 dólares)- serán entregados en Estocolmo el próximo 1 de diciembre.