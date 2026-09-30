Nuevas versiones de 'East of Eden' y 'Carrie' o 'VisionQuest', las series de octubre

En 1955 la película de Elia Kazan que adaptaba la novela de John Steinbeck se centraba en el personaje de Cal (con el que James Dean debutó en los largometrajes). Ahora su nieta, Zoe Kazan, ha dirigido una nueva versión del libro, en formato de serie, que se centra en la fría y malvada Cathy Ames, interpretada por Florence Pugh.

Hace 70 años el abuelo Kazan decidió llevar al cine solo una parte de la obra maestra de Steinbeck que analiza la naturaleza del bien y del mal, mientras que la nieta ha sido más ambiciosa y ha buscado ser más fiel al texto original en una producción de ocho capítulos que quiere ser un 'East of Eden' desde la perspectiva de su monstruo más famoso.

Tras la aclamada 'WandaVision' (2021) y 'Agatha All Along' (2024), llega 'VisionQuest', el cierre de la trilogía, con Paul Bettany de nuevo en el papel de Visión. Una serie del universo Marvel muy esperada por los fans de este mundo de superhéroes y que supone el regreso de James Spader como Ultrón, el villano que murió al final de 'Avengers: Age of Ultron' (2015).

El terror de 'Carrie', la primera y aclamada novela de Stepehn King, regresa con una serie de ocho episodios en los que la joven actriz canadiense Summer H. Howell interpreta al personaje que le dio la fama y su primera nominación al Óscar a Sissy Spaceck.

Howell se hizo con el papel tras un casting en el que se hicieron pruebas a 1.500 actrices. La serie es una versión actualizada de la historia de una estudiante de secundaria que ha estado toda su vida aislada por su madre dominante.

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Catherine Zeta-Jones se mete en la piel de Jackie Price, una mujer que se dedica a la venta de obras de arte, lo que le permite tener una vida acomodada, hasta que descubre que un grupo de sicarios llamado 'Los siete demonios' ha sido contratado para matarla.

Un thriller de ocho capítulos que se ha rodado en Bilbao (España), Londres o Swansea (Gales), en la que la actriz galesa está acompañada por la danesa Sidse Babett Knudsen o el español Óscar Jaenada, y que adapta la novela 'El precio que pagas' de Nick Harkaway (que escribe bajo el seudónimo de Aidan Truhen).

Liev Schreiber encabeza este thriller como Jonah Lynn, un exsoldado convertido en detective de homicidios que decide buscar una vida más tranquila en una pequeña localidad de Pensilvania, pero hasta allí llega un asesino en serie, Jurek Walter (Stephen Graham).

Una adaptación de la novela 'The Sandman', de la saga de la detective Joona Linna, creada por Lars Kepler, nombre detrás del matrimonio de autores suecos Alexandra Coelho y Alexander Ahndoril. La serie consta de diez capítulos y Lynn tiene como compañera a la agente del FBI Saga Bauer (Zazie Beetz).

Ocho episodios cuentan la vida del cantante Raphael, desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales. Con Javier Morgade en la etapa más joven y Carlos Santos en la madurez, la serie recorre "las luces y sombras del artista", según Netflix.

Una producción grabada en Madrid, Las Vegas, Moscú, París o Acapulco y que recorre cinco décadas de la vida de Miguel Rafael Martos Sánchez, con el objetivo de mostrar al hombre detrás del mito. Y que se estrenará simultáneamente en España y Latinoamérica.

Baba Yaga es una bruja de la mitología eslava que come a quien se cruce en su camino y que vive en una cabaña mágica en un bosque ruso. Y ese mito es el que se reinterpreta en la serie 'YAGA', un thriller basado en la obra de teatro de la canadiense Kat Sandler, protagonizado por Carrie-Anne Moss, Noah Reid, Clark Backo y Hudson Williams.

Reid interpreta a Rapp, un investigador privado que llega a un pequeño pueblo costero para investigar la desaparición del heredero de una poderosa dinastía pesquera. Y allí conoce a Katherine (Moss), una profesora universitaria. Una serie que se plantea: "¿Y si la bruja nunca hubiera sido el monstruo?".