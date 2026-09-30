RSF califica de "gravísimas" unas declaraciones de Le Pen contra el medio Mediapart

Las declaraciones de Bruttin se producen después de que Agrupación Nacional (RN) y su presidente, Jordan Bardella, refutaran una investigación de Mediapart sobre unas supuestas declaraciones antisemitas atribuidas al dirigente cuando tenía 17 o 18 años, cuando arrancaba en el Frente Nacional su meteórica carrera dentro del partido que ahora se llama RN.

Bardella ha negado haber pronunciado las palabras que se le atribuyen, mientras que el RN ha acusado al medio de "manipulación" y "juego sucio" para torpedear la campaña electoral al Elíseo de Le Pen, a la que las encuestas dan sistemáticamente como favorita.

Le Pen afirmó la víspera que ella y Bardella se habían "puesto sus trajes de Kevlar" ante la publicación y posteriormente advirtió a Mediapart de que debía hacer lo mismo ante la respuesta que preparaba el partido.

Mediapart denunció las declaraciones como "amenazantes" y de "una gravedad extrema".

Bruttin afirmó que Le Pen tiene derecho a recurrir a los tribunales si considera falsas las informaciones publicadas por Mediapart, pero defendió la labor del medio, al que describió como uno de los principales periódicos de investigación de Francia y destacó que realiza un trabajo "factual, documentado y muy serio".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Consideró que la referencia al "traje de Kevlar" es "una amenaza contra los periodistas" y una "invitación velada" a los militantes de Le Pen para agredir a los periodistas de Mediapart.

"Por eso condenamos firmemente esas declaraciones", declaró Bruttin al margen de la presentación de una campaña en París para denunciar los ataques sistemáticos a la prensa del presidente argentino, Javier Milei, en visita de trabajo en capital francesa desde hoy hasta el próximo viernes.

"El periodismo es un acto de libertad y de responsabilidad", añadió, antes de considerar especialmente grave que una candidata a la presidencia del país amenace a periodistas.

Bruttin vinculó el episodio con el deterioro del debate público en Francia y con los ataques de determinadas fuerzas políticas, "especialmente de extrema derecha", contra la prensa.

"Habrá que poner un freno a todo esto porque solo estamos al principio de esta campaña presidencial", que se celebra en primera vuelta el 18 de abril y en segunda, el 2 de mayo, concluyó el director de Reporteros sin Fronteras.