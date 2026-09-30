Rusia ataca centro de datos e instalaciones energéticas en Kiev y fábrica en Izmail

Según el mando castrense, en el ataque participaron "misiles de emplazamiento terrestre y drones".

En la capital ucraniana las fuerzas rusas alcanzaron "el centro de procesamiento de datos De Novo, un punto clave de intercambio de tráfico de internet que procesa, almacena y transmite información para las Fuerzas Armadas ucranianas".

En la región de Kiev fueron atacadas la subestación eléctrica de Kiev (Nalivaykovka), la central hidroeléctrica de Vishgorod y la central termoeléctrica de Tripilska, además de un banco de baterías en la localidad de Gorenichi.

Defensa vinculó a estas instalaciones energéticas al suministro de electricidad para instalaciones militares.

En la sureña región de Odesa, Rusia atacó una planta industrial en el puerto de Izmail "que recibía, almacenaba y transportaba carga militar y combustible para las Fuerzas Armadas de Ucrania".

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Además, en alta mar fue alcanzado un buque de carga seca que transportaba equipo militar y carga de doble uso para las Fuerzas Armadas de Ucrania al puerto de Odesa.

En tanto, tras el fin de las elecciones legislativas rusas en las que el partido del Kremlin, Rusia Unida, logró la mayoría parlamentaria entre denuncias de fraude, la parte rusa ha incrementado considerablemente los ataques contra Ucrania y particularmente contra Kiev.

Durante la pasada noche Rusia atacó con drones y misiles la capital ucraniana, causando la muerte de tres personas e hiriendo a otras siete, según las autoridades locales.