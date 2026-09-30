Rusia derriba cerca de 400 drones ucranianos sobre 18 regiones y el mar Negro

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 384 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en sus cuentas de Telegram y MAX.

Los ataques fueron repelidos entre las 20:00 horas de Moscú del martes (17:00 GMT) y las 08:00 horas del miércoles (05:00 GMT), según Defensa.

Ni las autoridades locales ni los medios independientes rusos y ucranianos informaron de daños a la infraestructura crítica rusa, castigada severamente durante los últimos meses, ni de víctimas.

En tanto, tras el fin de las elecciones legislativas rusas en las que el partido del Kremlin, Rusia Unida, logró la mayoría parlamentaria entre denuncias de fraude, la parte rusa ha incrementado considerablemente los ataques contra Ucrania y particularmente contra Kiev.

Durante la pasada noche Rusia atacó con drones y misiles la capital ucraniana, causando la muerte de tres personas e hiriendo a otras siete, según las autoridades locales.