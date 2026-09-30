Rusia prorroga la prohibición de exportar diésel para paliar el déficit de combustible

"La decisión fue tomada para mantener la situación estable en el mercado interno del combustible, particularmente en las condiciones de una demanda elevada durante la temporada de cosecha", indicó el Gobierno en una nota.

En Rusia se mantiene vigente la prohibición general de exportación de combustible hasta el 31 de enero de 2027, con la excepción de los productores de diésel, a los que se les habían impuesto limitaciones hasta el 30 de septiembre.

El déficit de combustible provocado por los ataques de drones ucranianos contra las refinerías rusas ha afectado el suministro de gasolina y diésel en todo el país, al provocar un incremento de los precios y largas colas en las gasolineras.

Antes del comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia era uno de los mayores exportadores de diésel al mercado internacional.

En 2022, antes de que el Gobierno ruso prohibiese la publicación de informaciones sobre las exportaciones de gasóleos rusos, Rusia producía cerca de 85 millones de toneladas de diésel anuales, la mitad de las cuales se destinaban a la exportación.