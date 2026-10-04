El Brasil polarizado de Lula y Bolsonaro: votar por uno para frenar al otro

En la batalla por la presidencia las encuestas vaticinan una posible segunda vuelta entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende alcanzar su cuarto mandato no consecutivo y el ultraderechista Flávio Bolsonaro, que busca continuar el legado de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El clima de polarización preocupa a Ivania, de 44 años, que acudió este domingo al colegio electoral en el que votó el presidente Lula con una bandana con la bandera de Brasil antes de ir en bicicleta a su mesa para poder votarle: "Ahora guardaré la bandera, porque corro un riesgo al ir así, desde el Gobierno de Bolsonaro Brasil se volvió violento", declaró a EFE.

"Antes eramos un país libre, ahora da miedo", dijo esta mujer que considera a los votantes de extrema derecha "insoportables" y, aunque reconoce que tiene amigos bolsonaristas a los que respeta, confiesa que ellos no son tan respetuosos con ella.

En su opinión, todo el mundo comete errores, pero no puede recordar ninguno grave cometido por el Gobierno de Lula: "La situación no es perfecta, nunca podrá ser como la gente quiere, pero con el presidente el país está óptimo, está bien representado", opinó.

"Lula hace lo que promete, que es lo que el pueblo quiere", considera Ivania, para quien "el pueblo no era escuchado hasta que llegó él, ese fenómeno, ese estadista": "Lula es del pueblo, el vino para andar con el pueblo, lo hace todo para el pueblo".

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Sin embargo, tanto Lula como Flávio alcanzaron niveles récord de rechazo en el electorado de en torno al 50 %, según las encuestas, lo que provoca que muchos brasileños se sumen al descontento y opten por el voto útil.

Es el caso de Isis, de 42 años, que acude a su colegio electoral en el cinturón metalúrgico de São Paulo y achaca la polarización al actual ejecutivo, que "dificulta que vengan empresas y que aguanten, entonces aumenta el desempleo": "La gente no tiene poder adquisitivo", denunció.

En su opinión el Gobierno de Lula "no hace tanto por la gente como para ellos mismos, que siempre roban" y, aunque no "adora" a Flávio, va a votar al Partido Liberal (PL) porque considera que sus propuestas aumentarán el empleo, la seguridad y la situación del país mejorará con respecto al actual Gobierno.

Por su parte, Vilma, de 58 años, coincide con que Brasil es "tristemente decadente hoy" y necesita un cambio urgente: "Espero que con la victoria de Flávio podamos recuperar nuestra economía, nuestra educación y nuestra sanidad".

Para ella estos comicios no son una cuestión entre ser petista -del Partido de los Trabajadores (PT)- o bolsonarista, "sino de tener una cultura de país digno, una cultura política que luche por Brasil, que lo haga un país próspero con alianzas internacionales y no un país corrupto".

Casi todos los votantes coinciden en que Brasil está extremadamente polarizado, pero los testimonios señalan al adversario político como causante de ese enfrentamiento, tanto los votantes de Bolsonaro como los petistas, como Renato, de 46 años, ven en peligro la democracia brasileña si son los otros quienes detentan el poder.