Entre 400 y 500 centros educativos prevén cerrar el lunes en Francia por las protestas

En una tertulia en la cadena France 2 este domingo, el responsable de la cartera francesa de Educación, Edouard Geffray, señaló que prevé que el número de establecimientos con las clases suspendidas el lunes sea similar al del pasado viernes.

También indicó que en todo el país ha habido 24 centros "incendiados o saqueados" en el curso de las protestas, además de los bloqueos, los pequeños incendios en las inmediaciones y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que se dieron en muchos puntos del país.

Geffray lamentó que estas movilizaciones haya dejado 78 trabajadores educativos heridos desde el inicio de la movilización.

A pesar de que los sindicatos estudiantiles han llamado a intensificar de nuevo las protestas a partir del martes, el ministro dijo esperar que se retomen progresivamente las clases con normalidad en los lugares donde han sido suspendidas.

La actual oleada de protestas estudiantiles comenzó por el descontento por el deterioro general en los centros educativos debido a la falta de sustitución de los profesores ausentes y los problemas de mantenimiento de las instalaciones, que no cumplen las condiciones adecuadas para los estudiantes.

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Unas protestas que se tradujeron en bloqueos e incidentes en centenares de centros por todo el país, con una violencia en aumento, lo que ocasionó que desde el lunes pasado se haya detenido a 5.000 personas.

Con la extensión de los bloqueos a las universidades, la jornada más negra fue la del jueves, con casi dos millares de detenciones.

Tras ese pico de tensión y con el Gobierno buscando negociar, el viernes -con unos 400 centros cerrados aplicando clases a distancia- el número de establecimientos afectados se redujo a 735, frente a los 1.050 de la víspera.

Entre los incidentes más graves figura el incendio de un liceo en Nantes, el jueves, y el linchamiento el viernes a un policía de paisano en Belfort (este), por el que dos personas fueron detenidas este domingo.

Además, en esta misma jornada se detuvo a otro menor, de 16 años, como presunto culpable de haber rociado con gasolina a un profesor en La Ciotat (sur) el día 2.

El Gobierno anunció el viernes medidas para tratar de apaciguar la movilización -como un plan para acelerar la sustitución de los profesores ausentes-, pero las promesas hasta la fecha han sido consideradas insuficientes por las organizaciones estudiantiles.

Estas han llamado a redoblar las protestas desde el martes, con apoyo sindicatos generales como la CGT y del sector docente.