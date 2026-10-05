Muere expresidente republicano del Congreso de EEUU que estuvo en prisión por abuso sexual

Hastert, el republicano que más tiempo ocupó la presidencia de la Cámara de Representantes, falleció por causas naturales, informó en un comunicado la forense del condado de Kendall (Illinois), Jacquie Purcell.

El exlíder republicano fue condenado en 2016 a 15 meses de prisión por organizar retiradas de efectivo para ocultar pagos a un antiguo alumno a cambio de su silencio sobre abusos sexuales cometidos décadas antes, cuando Hastert era profesor y entrenador de lucha libre en una escuela secundaria de Illinois.

Tras su condena, se convirtió en uno de los políticos de mayor rango de Estados Unidos en ingresar en prisión.

Hastert abusó entre 1965 y 1981 de al menos cuatro integrantes del equipo de lucha libre de la Yorkville High School.

Una de esas personas, identificada como Individuo A en documentos judiciales, afirmó que el abuso ocurrió en una habitación de motel cuando tenía 14 años, durante el regreso de un campamento.

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El republicano también fue acusado de tocar a otros luchadores en el vestuario después de decirles que recibirían masajes.

En la audiencia de sentencia, el juez calificó a Hastert de "abusador sexual serial de menores".

El exlegislador admitió haber "maltratado" a algunos atletas y dijo sentirse "profundamente avergonzado", aunque nunca se refirió directamente a los abusos sexuales.

En la década de 1980, Hastert fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Illinois, su estado natal, y posteriormente dio el salto a Washington como congresista federal.

En 1995 pasó a integrar la dirección republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y, en 1999, asumió la presidencia del hemiciclo, en el último tramo del mandato del demócrata Bill Clinton.

Tras el regreso de los republicanos a la Casa Blanca en 2001, Hastert impulsó la aprobación de varias iniciativas del presidente George W. Bush, entre ellas recortes de impuestos y medidas adoptadas en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001.