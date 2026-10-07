El Gobierno español adquiere el fondo del escritor Javier Marías por medio millón de euros

La adquisición pasará a formar parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional de España.

El fondo incluye originales mecanografiados de sus novelas, borradores con anotaciones manuscritas y modificaciones, artículos publicados en prensa y gran parte de su correspondencia, entre ella cartas, faxes, entrevistas y polémicas con editores.

Según el Ministerio de Cultura español, se trata de un fondo "bien organizado", tanto por el trabajo metódico del autor como por la gestión realizada tras su fallecimiento en 2022.

Gracias a que Marías guardaba las diferentes versiones de sus obras, con correcciones a mano en las páginas de los manuscritos mecanografiados, se pueden apreciar las fases de su escritura y las facetas de su universo creativo.

A esta adquisición se suma la donación a la Biblioteca Nacional de España, que realiza la viuda del escritor, Carme López Rodríguez-Mercader, de un importante conjunto de piezas, entre las que destaca su biblioteca personal, parte de la correspondencia mantenida con otros escritores y que Marías conservaba dentro de los libros de estos últimos, fotografías y otros materiales audiovisuales, discos y otra documentación variada.

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La incorporación de este conjunto documental permitirá "conservar en una misma institución toda la obra del Javier Marías" en sus distintas fases de creación, desde las versiones iniciales de los textos hasta las definitivas, contribuyendo a "un mayor conocimiento sobre el autor y su obra" y facilitando los estudios y trabajos de investigación sobre "una de las figuras más relevantes de las letras españolas contemporáneas", explica el Ministerio.

Javier Marías Franco, nacido en Madrid en 1951, fue escritor, traductor y editor, miembro de la Real Academia Española desde 2008 hasta su fallecimiento en 2022.

Publicó su primera novela, 'Los dominios del lobo’, en 1971, y desde 1977 colaboró asiduamente en prensa. Autor de una obra extensa por la que ha recibido numerosos premios a nivel nacional e internacional, y la publicación de 'Todas las almas' en 1989 supuso su consagración definitiva como novelista.

En 2002 y 2007 publicó 'Tu rostro mañana', novela monumental de tintes autobiográficos, en tres partes.