La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen denuncia desde EEUU la presión china contra la isla

La exmandataria llegó el lunes a San Francisco para una visita de casi una semana, su primer desplazamiento al país norteamericano desde que dejó el cargo en mayo de 2024.

En su discurso de apertura de la Conferencia de Tecnología y Seguridad Nacional 2026 de Stanford DEFCON, Tsai subrayó el miércoles (hora local) que Taiwán se enfrenta cada día a "ciberataques, guerra cognitiva, manipulación de la información, coerción económica y acciones que intentan dañar infraestructuras críticas".

"Los aviones y buques militares de China también operan con frecuencia alrededor de Taiwán, y las actividades de la Guardia Costera y de otro tipo en nuestras aguas circundantes son cada vez más frecuentes", aseveró, según la transcripción del discurso publicada por la agencia de noticias CNA.

Estas actividades, agregó, suelen evitar deliberadamente escalar hasta un "conflicto abierto" -las conocidas operaciones en la "zona gris"-, por lo que Taiwán no puede prepararse únicamente para un "conflicto militar a gran escala".

En este contexto, Tsai recordó que la isla no solo ocupa una ubicación estratégica, sino que también es un "actor muy importante" de la industria tecnológica mundial, lo que le confiere un "papel difícilmente reemplazable" tanto en el plano económico como en el de la seguridad.

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"Un Taiwán seguro y resiliente contribuye a mantener la estabilidad en el Indopacífico. La capacidad tecnológica e industrial de Taiwán también puede hacer que las cadenas de suministro mundiales sean más seguras y fiables. Taiwán se ha beneficiado durante mucho tiempo del sistema internacional. Hoy tenemos la capacidad, y también la responsabilidad, de contribuir más a ese sistema", afirmó.

Tsai, uno de los pesos pesados del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), es reconocida internacionalmente por haber liderado la isla en momentos de máxima tensión con China, que considera Taiwán "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

El punto álgido de esas fricciones se produjo en agosto de 2022, cuando la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, visitó Taiwán, a lo que Pekín respondió con maniobras militares a gran escala alrededor de la isla.

Precisamente, Tsai aprovechó su actual viaje para reunirse con Pelosi, a quien agradeció el "apoyo de larga data" que ella y otros miembros del Congreso de EE.UU. han brindado a Taiwán.

La visita de la exmandataria isleña se produce, además, poco después de la cumbre entre los presidentes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, en la que el mandatario chino instó a Washington a "oponerse" a la independencia de Taiwán.