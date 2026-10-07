Trump estudia despedir a dos asesores que trabajaron para un gobierno prorruso en Bosnia

El republicano señaló en su red Truth Social que Chris LaCivita y James Blair son "consultores externos" de la Casa Blanca y que, por tanto, también trabajan para otros clientes.

"Desconozco para quién más trabajan, pero, tras reflexionar, les preguntaré y, si hay algún conflicto, los despediré de inmediato", escribió.

Según el diario neoyorquino, ambos asesores recibieron cientos de miles de dólares cada uno por asesorar al Gobierno de la República Srpska de cara a las elecciones celebradas allí el pasado domingo.

Blair y LaCivita recibieron los pagos de un bufete de abogados con sede en Washington, contratado por el Gobierno de la entidad serbobosnia para prestar asesoramiento en materia electoral.

Los Acuerdos de Paz de Dayton, firmados en 1995 para poner fin a la guerra de Bosnia, establecieron la organización de Bosnia-Herzegovina como un Estado integrado por dos entidades autónomas: la Federación de Bosnia-Herzegovina, de mayoría croata, y la República Srpska, de mayoría serbia.

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En esta última, la secesionista y prorrusa Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD) consolidó su control del poder en las elecciones del domingo al conquistar los principales cargos, encabezada por el actual presidente, Savo Mimic, respaldado por el hombre fuerte del partido, Milorad Dodik.