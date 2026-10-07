Un integrante de Sendero Luminoso desde 1993 es condenado a doce años de cárcel en Perú

Durante el juicio, sustentado por la fiscal adjunta Rosa Díaz Sosa, se demostró que el acusado, de iniciales R. R., militó en el frente del Alto Huallaga de Sendero Luminoso, que estuvo activo hasta la captura en 2012 de su cabecilla Eleuterio Flores ('camarada Artemio') y que operaba en la selva central del país en alianza con las mafias del narcotráfico.

La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo logró la condena de doce años de prisión efectiva, así como la imposición de sesenta días de multa y el pago de 1.000 soles (290 dólares) por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Según la acusación fiscal, el condenado también operó como "fuerza de base" en diferentes caseríos de la provincia de Tocache, ubicada en el departamento amazónico de San Martín.

Además, el imputado conocía los lineamientos ideológicos de la organización, portaba un fusil automático ligero y tenía conocimiento de un arsenal escondido en la vivienda del terrorista apodado Coco.

Su identidad real tuvo que ser corroborada mediante sus huellas dactilares, ya que "inicialmente proporcionó un nombre falso para rehuir a la justicia", indicó la Fiscalía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ente investigador añadió que, debido a la pérdida de visión que padece el sentenciado, el órgano jurisdiccional ordenó que se adopten los ajustes razonables y medidas de accesibilidad necesarios durante la ejecución de su condena, para garantizar sus derechos conforme a los convenios internacionales y normativas vigentes.

Sendero Luminoso, de corte maoísta, es -según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)- el principal responsable de la muerte de unas 69.000 personas durante el conflicto armado interno (1980-000), donde junto con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), de tendencia marxista, buscaron tomar el control del Estado por la vía armada y mediante acciones terroristas.

En 1992, Sendero Luminoso vio caer a casi toda su cúpula con el arresto en Lima de su líder y fundador, Abimael Guzmán, quien estuvo en prisión hasta su muerte, en septiembre de 2021.