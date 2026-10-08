Atrapadas cinco personas en el derrumbe de un edificio ampliado ilegalmente en Turquía

Según el gobernador de la ciudad turca, Davut Gül, se cree que de las 33 personas empadronadas en los doce apartamentos, doce estaban en el edifico cuando se vino abajo sobre las 05.40 horas (03.40 GMT).

Siete de ellas han sido rescatadas con vida y los equipos de rescate han localizado la ubicación de dos y están tratando de llegar a ellas, mientras que se desconoce el paradero de otras tres.

El alcalde de Maltepe, el distrito de Estambul donde se ubica el edificio, ha declarado que se construyó en 1987 y que dos plantas fueron añadidas posteriormente sin respetar los planes originales, informa la emisora Halk TV.

Las viviendas construidas de forma ilegal son un grave problema en muchas ciudades turcas.

"A partir de la década de 1950, la acelerada migración del campo a la ciudad provocó la aparición de asentamientos ilegales y no planificados. En los años posteriores, estas áreas fueron legalizadas a través de sucesivas amnistías de construcción", explicó a EFE el urbanista Tarık Şengül.

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La última de esas legalizaciones tuvo lugar en 2018, señaló.