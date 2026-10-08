Baréin vuelve a detener a varios presos indultados por el rey, alertan ONG

Los hombres, previamente encarcelados por cargos que las organizaciones consideran de motivación política, fueron detenidos en julio y agosto de 2026 por supuestamente no haber pagado multas impuestas hace una década.

BIRD y HRW reclamaron su liberación inmediata y el fin de las medidas para cobrar esas sanciones.

La investigadora de HRW Niku Jafarnia señaló que el rey Hamad bin Isa Al Jalifa ha indultado a más de 3.000 presos en los últimos dos años, una decisión que recibió elogios internacionales, pero que las nuevas detenciones ponen en duda la aplicación de esos indultos.

Los afectados habían sido condenados por su participación en una protesta ocurrida en 2015 en la prisión de Jau y, posteriormente, en 2016, las autoridades añadieron otros 15 años a sus condenas y les impusieron multas por un total de 507.187,97 dinares bareiníes (unos 1,35 millones de dólares) por delitos como daños a la propiedad pública, ataques a policías, incendios y resistencia a la autoridad.

Los indultos de 2024 incluyeron a 33 de esos hombres. Los entrevistados por ambas organizaciones aseguraron que entendieron que la medida anulaba también las multas y las consecuencias derivadas de aquellas condenas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, a comienzos de junio las autoridades comenzaron a contactar con varios de ellos para reclamarles el pago de las sanciones.

El 16 de junio, 14 de los indultados, entre ellos el activista y miembro del consejo de administración de la ONG bareiní Sociedad Juvenil de Baréin para los Derechos Humanos Naji Fateel, así como Mustafa Al Jamri y Hassan Burwase, escribieron al príncipe heredero para pedir que se reconociera el alcance del indulto y se evitara su regreso a prisión, pero no recibieron respuesta.

En julio y agosto fueron detenidos ocho de los 33 hombres, incluidos estos tres firmantes de la carta.

Las organizaciones denuncian que Baréin atraviesa una nueva ola represiva, ya que según sus datos, desde marzo más de 600 personas han sido detenidas y al menos 69 personas de ascendencia iraní han perdido la nacionalidad bahreiní.

El director de BIRD, Sayed Ahmed Alwadaei, pidió a la UE, Reino Unido y Estados Unidos que insten a Baréin a detener las nuevas detenciones de personas liberadas mediante indulto.