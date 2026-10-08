BCE estimó "sólida" decisión de subir tipos para sortear efectos del conflicto en O.Medio

Así lo muestran las actas de la reunión de política monetaria del BCE de septiembre en Berlín, en la que el Consejo de Gobierno de la entidad tomó la decisión unánime de subir los tipos 25 puntos básicos.

"Aumentar los tipos de interés a los depósitos (de los bancos) un cuarto de punto es una decisión sólida en una amplia variedad de escenarios", el más moderado, el adverso y el grave, consta en las actas publicadas este jueves, en las que también se califica de "proporcionada" la respuesta.

Un tipo de interés del 2,5 % seguía situándose dentro del umbral de tipos neutrales estimado por los expertos, destacó el BCE.

Los miembros del BCE opinaron que el conflicto en Oriente Medio continuó generando presiones inflacionarias, y sus proyecciones indicaban que la inflación estaba destinada a mantenerse muy por encima del objetivo del 2 % a medio plazo "durante un período prolongado".

El BCE indicó en las actas que, si bien los indicadores de la inflación subyacente (la que no considera ni la energía ni los alimentos frescos) habían mostrado hasta el momento pocos cambios, "el impacto inflacionario total del shock energético aún no se ha manifestado por completo".

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En el momento de celebrarse el Consejo de Gobierno, el BCE afirmaba que, hasta entonces, los efectos indirectos de los elevados precios de la energía "se habían mantenido contenidos, sin señales significativas de efectos de segunda ronda".

A la vez, los costes de financiación se estaban ajustando "de manera fluida" al aumento de los tipos en junio y la economía había mostrado resiliencia, siendo las inversiones relacionadas con la Inteligencia Artificial (AI) un motor clave, aunque menos en la eurozona que en EE.UU.

La economía, por tanto, podía absorber un aumento de los tipos de interés, consideró el BCE.

Además, la ausencia de tensiones financieras y la solidez de los balances de los hogares, las empresas y los bancos significaba "que una subida de tipos debería transmitirse a través del sistema financiero de manera ordenada".

Los miembros concluyeron que la subida de un cuarto de punto porcentual de los tipos "garantizaría que el Consejo de Gobierno siguiera estando bien posicionado para afrontar la incertidumbre provocada por el conflicto en Oriente Medio".

El BCE advirtió no obstante DE que las perspectivas seguían siendo muy inciertas y dependían en gran medida de la evolución de la situación geopolítica.

Los riesgos apuntaban al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico en el momento de la reunión.

De hecho, el BCE estimó que el conflicto en Oriente Medio -y la guerra rusa contra Ucrania- mantendrán la inflación general muy por encima del 2 % hasta el primer semestre de 2027.

En cuanto a posibles decisiones futuras y dada la elevada volatilidad e incertidumbre, los miembros del BCE insistieron en la necesidad de no dar ninguna pista sobre la trayectoria concreta de los tipos de interés a futuro.

"Dada la volatilidad del entorno y la incertidumbre generalizada, que implica que la situación podría cambiar rápidamente, es especialmente importante abstenerse de proporcionar cualquier orientación sobre la futura trayectoria de los tipos de interés y mantener plena discrecionalidad en todas las reuniones futuras, basándose en los datos y en una evaluación exhaustiva", recalcaron.

Al mismo tiempo, añadieron, es "fundamental mantener una vigilancia continua" sobre la magnitud y la persistencia del aumento de los precios de la energía y la forma en que este se pueda trasladar a la fijación de precios y salarios, a las expectativas de inflación y a la dinámica económica general".

"Durante los próximos meses, sería especialmente importante evaluar la intensidad de los efectos indirectos y vigilar atentamente los efectos de segunda ronda, ya que estas dinámicas podrían hacer más persistente el impacto inflacionista directo del shock energético", enfatizaron los miembros del BCE.