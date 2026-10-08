Bieito y Heras-Casado cierran la tetralogía de Wagner más española en la Ópera de París

Como viene ocurriendo desde el estreno en enero de 2025 de 'El oro del Rin', el prólogo de este ciclo de Richard Wagner que versa sobre la dicotomía entre el amor y el poder, será el escenario de la Ópera parisina en la Bastilla -el más moderno- el que acogerá las representaciones de la entrega final de la tetralogía hasta el 18 de diciembre.

Con Andreas Schager en el papel de Sigfrido y Tamara Wilson en el de Brunilda, Bieito vuelve a apostar por una puesta en escena futurista y sobrecogedora que hace pensar al espectador en la avaricia del tecnocapitalismo.

En especial, en lo que respecta a los tres hermanos que se interponen en la historia de amor entre los dos protagonistas, Gunther (al que da vida Johannes Martin Kränzle); Gutrune (Sinead Campbell Wallace) y Hagen (Mika Kares).

'El ocaso de los dioses', que pese a ser el último capítulo fue el primero ideado por Wagner, narra el complot de Hagen para acabar con Sigfrido y que este traicione a Brunilda, a fin de quedarse con el anillo mágico.

"Yo no conozco ninguna otra obra de arte que genere tanta expectación, pasión, fascinación, como 'El Anillo del Nibelungo'", había comentado EFE Heras-Casado, en una entrevista en la antesala del estreno de la segunda entrega del proyecto, 'La valquiria'.

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Este megaproyecto que se ha extendido a lo largo de dos temporadas de la Ópera de París no era la primera vez que Bieito -un habitual ya en la programación de esta prestigiosa institución francesa- y Heras-Casado trabajaban juntos, ya que habían coincidido ya en el Teatro Real de Madrid, en una adaptación monumental de 'Los soldados', de Bernd Alois Zimmermann.

El cierre de la tetralogía es el plato fuerte del comienzo de la temporada 2026-2027, que además, como broche de oro, propondrá al público un Festival del Ring en el que se representarán dos ciclos completos de toda la producción, primero entre el 6 y el 13 noviembre y por último del 15 al 22 de noviembre.

Eso se complementará con una exposición en el Palais Garnier, la sede principal de la Ópera, titulada 'Richard Wagner y las revoluciones del Ring', que se podrá visitar del 27 de octubre al 20 de febrero.

La muestra reúne más de un centenar de piezas provenientes de museos, de la Biblioteca Nacional de Francia y de colecciones privadas para explorar "la génesis de esta tetralogía, la revolución musical operada por Richard Wagner, los desafíos asociados a su puesta en escena y su influencia duradera en las artes contemporáneas", según transmitió la Ópera.

"Un recorrido entre bastidores por esta ópera universal, que ha dejado una profunda huella en la historia de la música y en la concepción de la obra lírica", indicaron las fuentes en un comunicado.