Bolsonaro promete subir las pensiones por encima de la inflación si gana las elecciones

"No voy a hacer recortes a costa de los más necesitados, de las personas más vulnerables de este Brasil. Jubilados, quédense tranquilos, no caigan en las 'fake news' del PT (Partido de los Trabajadores)", declaró el aspirante del Partido Liberal a los periodistas, en Brasilia.

El primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, vencedor de la primera vuelta electoral con un 47 % de los votos, dos puntos más que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del PT, sumó hoy el apoyo de un nuevo partido de centroderecha, Podemos, con miras a la votación del próximo 25 de octubre.

Desde el domingo pasado, el senador ha logrado el respaldo de cinco partidos del espectro de la derecha: Progresistas, Unión Brasil, Nuevo, Republicanos y Podemos.

También ha sumado a su proyecto al quinto derrotado en las elecciones del domingo pasado, el exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado, que obtuvo un 2,18 % (2,6 millones de sufragios).

Por su parte, Lula ha arrancado esta segunda parte de la campaña apostando en el factor miedo al alertar que si pierde en las urnas su contrincante hará recortes en los principales programas sociales impulsados durante su gestión.

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Este jueves, el diario Folha de São Paulo afirmó que el equipo económico de Flávio Bolsonaro estudia un amplio paquete de austeridad con la intención de recortar hasta un 2 % del producto interior bruto (PIB) en gastos públicos.

Según la información, ese ahorro vendría de desvincular la subida de las pensiones de la del salario mínimo y de poner fin a una serie de cláusulas constitucionales que "atan los gastos en salud y educación a la evolución de los ingresos federales".

Sin embargo, preguntado sobre si se compromete a subir las pensiones por encima de la inflación, el senador respondió con un rotundo "sí".

"Brasil es riquísimo y hay de donde sacar, como el combate a la corrupción (...) Es posible un Gobierno austero, moderno, que luche cada centavo de dinero público que hoy es desperdiciado en contratos sobrefacturados", manifestó.

En este contexto, también prometió poner en marcha "el mayor programa de movilización social del mundo": "Voy a cuidar de esas personas y voy a hacer mucho más".