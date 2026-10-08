Burnham se reúne hoy por primera vez con Merz, con el foco en amenazas híbridas de Rusia

Durante su visita a Alemania, el líder laborista pondrá en marcha con Merz una nueva asociación de seguridad conjunta entre sus dos países para contrarrestar el sabotaje y los ciberataques.

Esta colaboración implicará el intercambio de información y la coordinación de medidas para vigilar, disuadir y neutralizar amenazas, indicaron fuentes oficiales.

Burnham y Merz también esperan abordar el apoyo a Ucrania, la respuesta a la inestabilidad en Oriente Medio y el impacto de las perturbaciones en las rutas comerciales, como el estrecho de Ormuz.

Está prevista la ratificación del llamado Tratado de Kensington -Tratado de Amistad y Cooperación Bilateral entre el Reino Unido y Alemania- firmado en julio del año pasado, mediante el cual ambos países se comprometen a una cooperación más profunda en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la defensa, la seguridad y el crecimiento.

Antes de su viaje a Berlin, el primer ministro británico dijo en un comunicado que los ataques a las infraestructuras de los dos países y las empresas no son una "amenaza lejana".

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"Afectan directamente a los hogares y lugares de trabajo de la ciudadanía, y están diseñados para debilitarnos y dividirnos. El Reino Unido y Alemania unen sus fuerzas para detectar, exponer y neutralizar estas actividades", agregó Burnham.

El viaje del primer ministro se produce en medio de un escándalo de inteligencia que ha sacudido a Alemania después de que su exjefe de inteligencia, August Hanning, fuera detenido bajo sospecha de espionaje y traición por supuestamente facilitar información a un Estado extranjero.