Capturan en Ecuador a presunto financiador de Pipo, detenido desde 2025 en España

El ministro del Interior, John Reimberg informó de que la detención de Jackson Felipe Z., "uno de los principales financistas de Pipo desde 2022", se realizó en el marco de la operación "Gran Fénix-Cantabria", con la que se dio un "golpe al corazón empresarial, logístico y financiero del narcotráfico internacional".

Pipo, presunto narcotraficante, y cuya defensa intenta frenar su extradición, fue detenido en noviembre de 2025 en Málaga (sur de España), donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia tras fingir su muerte en Ecuador. Al parecer se habría operado siete veces el rostro para no ser reconocido.

Reimberg señaló que la investigación que llevó al operativo de este jueves se originó tras la incautación, en octubre de 2024, de aproximadamente 13.000 paquetes de cocaína en el puerto de Algeciras, España. El contenedor había salido desde una terminal portuaria de Guayaquil, situada en el suroeste de Ecuador.

Como resultado de la investigación , "se han realizado 14 incautaciones que representan aproximadamente 42,5 toneladas de cocaína, registradas tanto en Ecuador como en España, Bélgica, Portugal y Países Bajos, que equivalen a 1.680 millones de dólares", dijo el ministro.

Además, en la operación de esta madrugada se intervinieron 630 kilos y una tonelada y media, que equivalen a 85 millones de dólares, con lo que asciende a 1.765 millones de dólares el total de droga incautada.

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El ministro del Interior ecuatoriano señaló que la organización habría estado operativa desde 2019 y tendría incidencia en las provincias del Guayas, Los Ríos y Pichincha (cuya capital es Quito), además de conexiones con ciudadanos radicados en Europa y Emiratos Árabes Unidos.

La investigación identificó un entramado de al menos 15 empresas dedicadas a la exportación de fruta, cacao, mariscos y madera utilizadas para ocultar grandes cargamentos de droga entre estos productos.

Estos grupos estarían presuntamente vinculados a estructuras relacionadas con la mafia balcánica y la mocromafia, con quienes se habría coordinado la adquisición de cocaína en laboratorios de Colombia, su traslado hacia Ecuador y posterior envío marítimo hacia Europa, agregó Reimberg.

En destino, miembros de estas estructuras habrían participado en la recepción y distribución de la droga, además de facilitar empresas para generar relaciones comerciales aparentemente legítimas y controlar parte de la cadena logística.

En total, en la operación de esta madrugada se practicaron 21 detenciones: 19 civiles ecuatorianos y dos servidores policiales en servicio activo.

Se llevaron a cabo 23 allanamientos simultáneos en inmuebles vinculados a los investigados y al entramado empresarial, y se incautaron terminales móviles, dispositivos de almacenamiento informático y documentación empresarial y financiera.