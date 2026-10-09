Anuncian lluvias intensas y posible caída de granizos para 15 departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo aviso meteorológico en la mañana de este viernes, advirtiendo sobre la persistencia de un sistema de tormentas que continúa afectando a gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, existe una alta probabilidad de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual en las zonas de cobertura.

El fenómeno esperado incluye lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes, así como la probabilidad de caída de granizos en áreas específicas.

El área de cobertura abarca la Región Oriental, además del norte, este y sur de la Occidental.

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Entre los departamentos que se encuentran bajo alerta figuran:

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Concepción

San Pedro

Guairá

Centro y este de Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Misiones

Paraguarí

Centro y norte de Alto Paraná

Centro y sur de Central

Ñeembucú

Amambay

Canindeyú

Norte y este de Presidente Hayes

Alto Paraguay (centro, sur y este de Boquerón)

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles raudales repentinos, la caída de ramas o árboles debido a los vientos fuertes y la baja visibilidad en rutas durante los núcleos de tormenta más intensos.