Charlotte Perriand, pionera del diseño moderno, protagoniza su primera muestra en España

El montaje, que podrá verse desde este viernes hasta el 28 de febrero, reivindica la dimensión radicalmente moderna de la obra de Perriand (París, 1903-1999) y recupera su amistad y complicidad intelectual con Josep Lluís Sert, arquitecto de la Fundación Joan Miró, a través de cuatro décadas de creación.

Entre los proyectos emblemáticos retratados están la 'Salle à manger 28', la exposición 'La Grande Misère de Paris' o las librerías para residencias de estudiantes en la capital francesa, además de fotografías, documentos y materiales de archivo.

De este modo, tal y como explicó este jueves en rueda de prensa la comisaria Martina Millà, la muestra incluye proyectos que van desde los años 20 hasta los años 50 del siglo pasado, en lo que definió como una "exposición de exposiciones".

El recorrido arranca con los orígenes y los años de formación de Perriand, imprescindibles para comprender cómo se construyó una mirada que pronto rompería con las convenciones dominantes en el periodo de entreguerras y que la llevarían al despacho del arquitecto francosuizo Le Corbusier.

Los ámbitos que siguen muestran cómo Perriand fue dejando atrás su primera fascinación por la estética maquinista y la promesa de producción industrial para acercarse a la naturaleza, la arquitectura y el diseño vernáculos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viaje en canoa alrededor de Mallorca (isla española en el Mediterráneo) en 1932, el viaje a Atenas con los CIAM, su relación con Josep Lluís Sert y los arquitectos del GATCPAC, la fotografía y su predilección por los objetos encontrados en la naturaleza permiten seguir este cambio de rumbo.

Tras esto, el montaje se adentra en sus años de mayor compromiso político, con proyectos como el gran fotomural 'La Grande Misère de Paris' (1936), y recupera las conexiones de Perriand con Sert y con el entorno del Pabellón de la República Española en la Exposición Universal de París.

El tramo final de la exposición concluye en Japón, donde Perriand llegó en 1940 invitada por el Ministerio de Comercio nipón y donde el diálogo con la artesanía y la cultura japonesas transformaría profundamente su práctica profesional, hecho evidenciado en las librerías para residencias de estudiantes en París.

Como parte del espacio de mediación, la exposición cuenta también con la reconstrucción, fielmente llevada a cabo por Cassina en colaboración con Pernette Perriand-Bassac, hija de la diseñadora, del mítico 'Equipement intérieur d'une habitation' de 1929.

'Charlotte Perriand. La libertad de repensar el mundo' se presenta en la Fundación Joan Miró 50 años después de la inauguración de la institución, ceremonia en la que también estuvo presente la diseñadora francesa.