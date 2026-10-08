Comienzan las primeras cargas policiales en las marchas de estudiantes en París

La legendaria plaza acogió este jueves a miles de jóvenes en una movilización que se había desarrollado sin incidentes reseñables.

De acuerdo con las autoridades y las versiones de algunos medios, ciertos manifestantes empezaron a lanzar objetos contundentes contra los agentes, lo que habría acelerado las cargas.

La Jefatura de Policía de París informó de que se han producido "algunos lanzamientos de adoquines y disparos de morteros pirotécnicos contra las fuerzas del orden desplegadas en la calle de la Bastilla", pero sin registrarse "ningún herido".

"La plaza de la Bastilla está llena (...) Ante esto, de común acuerdo con el organizador, los efectivos acompañan la salida de una columna hacia Nación a través de las vías Calle de Lyon, Avenida Daumesnil y bulevar Diderot", detalló la Jefatura de Policía.

De momento, no hay cifras oficiales de arrestos o heridos en la plaza de la Bastilla, pero sí que hay registros en las protestas de otras ciudades como Reims (noreste), donde un policía fue ingresado de urgencia tras recibir el impacto de un proyectil. Un joven fue puesto bajo custodia policial tras este hecho.

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La movilización estudiantil, que comenzó en las afueras de París a mediados de septiembre, ha estado salpicada por varios episodios de violencia, de la que se acusan mutuamente manifestantes y policías, y de graves destrozos materiales que ascienden ya a decenas de millones de euros.

Desde mediados de septiembre, al menos 6.600 personas han sido arrestadas por las protestas -la mayoría menores de edad- y unos 700 policías y gendarmes y algo más de 200 manifestantes han resultado heridos.

Debido a casos de adolescentes gravemente heridos durante los piquetes tras intervenciones policiales (uno perdió una mano, otro la visión de un ojo y un tercero sufrió graves heridas en la boca y la mandíbula), madres y padres se han asociado a las manifestaciones tanto para respaldar las reivindicaciones, como para proteger a sus hijos.

El Gobierno francés, por su parte, ha asegurado que las fuerzas del orden se han visto ante situaciones de extrema de violencia por parte de los manifestantes.