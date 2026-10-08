Cuba tacha a EEUU de "privar a los niños cubanos de su derecho a una alimentación sana”

"A propuesta de Cuba, junto a otros países, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidad aprobó por primera vez una resolución demandando el cese de las medidas contrarias al Derecho Internacional que afectan el acceso de los niños a una alimentación nutritiva", destacó Rodríguez esta jornada en redes sociales.

Señaló que el gobierno de Estados Unidos persiste "en privar a los niños cubanos" de ese derecho y destacó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU "ha determinado que el bloqueo contra Cuba viola el derecho a la alimentación".

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la víspera la resolución L.32, titulada ´Mejorar el acceso equitativo de los niños a una alimentación adecuada y nutritiva´, que presentó la isla junto a otros países en la que exhorta a no aplicar medidas contrarias al Derecho Internacional que limiten el acceso de los menores a alimentos nutritivos.

El texto llama también a fortalecer la cooperación internacional y la transferencia de tecnología para enfrentar la desigualdad en el acceso a los alimentos.

Cuba ha denunciado en reiteradas ocasiones que las sanciones de EE.UU. contra la isla mantienen retenidos en diversos puertos del Caribe miles de contenedores con alimentos, recursos para los sectores energético e hidráulico y medicamentos.

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La isla caribeña vive una profunda crisis energética y económica tanto por causas internas como externas; y agravada por el bloqueo petrolero de EE.UU. desde enero, que mantiene a la economía estatal casi paralizada lo que ha elevado el costo de insumos básicos, especialmente de los alimentos y medicamentos en mercados informales.

En junio pasado Naciones Unidas confirmó a EFE que cerca de 20.000 toneladas de alimentos en Cuba no habían podido distribuirse entonces o se repartían con grandes dificultades y lentitud por la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero de Washington.