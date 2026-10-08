Dos portugueses, uno de ellos periodista, detenidos en Cisjordania por fuerzas israelíes

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso explicó a EFE que el lugar de la detención es "una zona rodeada por asentamientos de colonos".

Afirmó además que la Representación portuguesa en Ramala "está acompañando de cerca la situación, en contacto con las autoridades israelíes".

Fuerzas israelíes lanzaron ayer, miércoles, un operativo en varios puntos de Cisjordania, en el que han impuesto toques de queda, cercado varias localidades y derribado al menos una casa, en el tercer aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y 251 rehenes.