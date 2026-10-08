Santiago Peña: su agenda oficial para el día 09 de octubre

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 09 de octubre

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este viernes una variada agenda oficial que incluye su participación en un acto inaugural, reuniones de trabajo con directivos empresariales y ministros del Poder Ejecutivo, así como la asistencia a un acto religioso en la capital.