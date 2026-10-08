- 09:00 h: Acto inaugural del Día Nacional de la Competencia, en la Casa de la Integración de la CAF, Asunción.
- 10:30 h: Reunión con Lauri Francisco Paludo, Presidente del Grupo Pluma Agroavícola de Brasil, en Mburuvicha Róga.
- 11:30 h: Reunión con Marco Riquelme, Ministro de Industria y Comercio, en Mburuvicha Róga.
- 12:30 h: Reunión con Javier Giménez, Ministro Secretario General y Jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
- 16:00 h: Reunión con Roberto Moreno, Ministro Asesor Jurídico, en Mburuvicha Róga.
- 19:00 h: Misa de consagración en honor a San Miguel Arcángel, en la Catedral Metropolitana, Asunción.
08 de octubre de 2026 a la - 22:35
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 09 de octubre
El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este viernes una variada agenda oficial que incluye su participación en un acto inaugural, reuniones de trabajo con directivos empresariales y ministros del Poder Ejecutivo, así como la asistencia a un acto religioso en la capital.
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