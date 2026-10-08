Ecuatorianos en Cuba y Venezuela no podrán votar en los comicios de noviembre próximo

En estas elecciones, los ecuatorianos deberán votar por dignidades locales como alcaldes o prefectos provinciales; pero también por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano compuesto por siete personas que tiene, entre otras funciones, el mandato de designar a quienes estarán al frente de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura o la Contraloría.

Quienes residen en el extranjero sí pueden votar por los candidatos al CPCCS.

La consejera Elena Nájera señaló que, de acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en La Habana (Cuba), y en Caracas y Valencia (Venezuela) "se han identificado condiciones que imposibilitan el adecuado desarrollo del proceso electoral".

La falta de representación diplomática impide, por ejemplo, que se puedan definir los centros de votación, capacitar a los miembros de las mesas electorales y coordinar el envío y recepción de paquetes electorales y la asignación de recursos económicos, entre otros.

Por lo anterior, el pleno del Consejo decidió, por unanimidad, acoger la recomendación de la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales del CNE y no realizar los comicios en esos países.

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Más de trece millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las elecciones locales de noviembre, en las que se escogerá a veintitrés prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.