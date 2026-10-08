EEUU alerta sobre la dependencia exterior en referencia a la inversión china en Europa

"No creemos que sea bueno para nosotros, para Portugal ni para ningún país del mundo depender de un solo país para el 95 % de cualquier cosa", afirmó Rubio en una rueda de prensa junto al ministro portugués de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel.

El jefe de la diplomacia estadounidense formuló su respuesta en términos generales, sin señalar exclusivamente a China, y defendió la diversificación de proveedores de productos farmacéuticos, energía, minerales críticos y tecnologías esenciales.

Rubio recordó que la pandemia expuso la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y demostró el peligro de concentrar el abastecimiento en una sola parte del mundo, incluso sin aranceles ni embargos.

Añadió que determinadas industrias son tan importantes para la seguridad nacional que obligan a examinar qué empresas pueden invertir en ellas, y destacó la biotecnología y las telecomunicaciones.

"Si tus telecomunicaciones son vulnerables a empresas extranjeras que responden a las exigencias de un Gobierno extranjero, entonces todo lo que haces es vulnerable", advirtió.

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El secretario de Estado también alertó de las amenazas contra los cables submarinos y de los intentos de acceder a ellos o cortarlos durante un conflicto, o de utilizarlos como instrumento de presión.

Según Rubio, estas preocupaciones aparecen en todas sus reuniones internacionales y son compartidas por numerosos países.

Rangel coincidió en que la seguridad de los cables submarinos es "fundamental" para Portugal, por su condición de punto de entrada de conexiones entre ambas orillas del Atlántico.

Sobre China, recordó que la relación de Portugal con ese país tiene más de quinientos años y sostuvo que las inversiones están sujetas a los mecanismos de evaluación establecidos en el marco de la Unión Europea (UE).

El ministro explicó que varios departamentos del Gobierno trabajan en una nueva ley para aplicar unas reglas europeas de control de inversiones que describió como "mucho más sofisticadas y exigentes".

Según Rangel, la legislación reforzará la capacidad de proteger la seguridad y los intereses nacionales y vitales, tanto económicos como de otra naturaleza.

Precisó, sin embargo, que las nuevas exigencias tendrán alcance general: "No tiene ningún objetivo específico de este o aquel país".

La norma, insistió, se aplicará a todos los países y estará en línea con los procedimientos adoptados por Estados Unidos en esta materia.