El consulado británico en Jerusalén retira sus placas ante el cierre ordenado por Israel

Según pudo comprobar EFE, la bandera británica seguía ondeando en el edificio a primera hora de la mañana pese a la retirada de las señalizaciones, y su página web continúa en funcionamiento.

El cierre es la decisión más contundente que ha adoptado Israel contra un país europeo, ya que supone clausurar uno de los consulados considerados 'históricos' de Jerusalén, es decir, que existían antes de la creación del Estado de Israel en 1948.

Además de Reino Unido, poseen allí consulados España, Francia, Bélgica, Italia, Grecia, Turquía y Suecia. Algunos de estos países, como España y Francia, también han anunciado este tipo de medidas ante la creciente expansión de los asentamientos israelíes en el territorio palestino, sin que se hayan producido respuestas tan expeditivas.

El consulado británico, en el que trabaja una treintena de diplomáticos, está ubicado en Jerusalén Este, ocupada por Israel en 1967 y anexionada en 1980 sin el reconocimiento de la comunidad internacional, y gestiona las relaciones del Reino Unido con los palestinos de esta urbe, así como con los de Cisjordania y Gaza.

Desde el anuncio del cierre por parte del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, el pasado 8 de septiembre, el Reino Unido ha mantenido un perfil bajo y sus representantes en Israel han declinado hacer comentarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sus portavoces se limitan a señalar las palabras en septiembre del ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, lamentando la medida de Israel y diciéndose "orgulloso" de la decisión de bloquear las importaciones desde las colonias de Cisjordania.

Según publicó esta semana la prensa israelí, el asesor de Seguridad Nacional británico, Jonathan Powell, viajó la semana anterior de forma discreta a Israel para intentar encontrar una fórmula que evitara el cierre, un encuentro que no ha confirmado ninguna de las partes.