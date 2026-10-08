El español Tebar debuta en el Met de Nueva York con una 'Bohème' que "nos pone un espejo"

Tebar (Valencia, 1978) ha desarrollado buena parte de sus dos décadas de carrera en Estados Unidos, donde ha sido director musical de la Ópera de Miami y ha dirigido en ciudades como San Francisco (California) hasta recibir la invitación del Met.

El debut llega además con una de las producciones más reconocibles de la institución: 'La Bohème' diseñada por Zeffirelli, que destaca por su monumental escenografía y que él califica de "espectacular".

"Debutar aquí es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo se siente como un privilegio. El vestuario, la cantidad de gente que hay en el escenario... Solo en el segundo acto hay más de 200 personas. Si le sumamos la orquesta, son más de 300 personas actuando al mismo tiempo; incluso hay animales en escena", señala.

El cambio de decorado entre los dos primeros actos requiere el trabajo de unos 50 carpinteros, que consiguen transformar toda la escena en apenas cinco minutos.

"Yo diría que el Met es uno de los teatros, si no el más, preparado técnicamente. Su orquesta es una de las mejores orquestas de ópera del mundo, el coro también, y todo el equipo técnico que trabaja en la casa está entre los mejores. Yo creo que en esto los estadounidenses realmente saben cómo hacer un 'show'", indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tebar destacó la vigencia de 'La Bohème', porque más de un siglo después de su estreno mantiene su capacidad para conectar: "Puccini es un hombre de teatro y sabe muy bien escribir para la escena. Le da un ritmo muy enérgico, y de eso va la ópera: de unos jóvenes que están empezando su vida en el barrio latino de París y que tienen grandes sueños".

"Entonces se les cruza el amor, pero al mismo tiempo también los celos, las dificultades de la vida y, obviamente, la muerte. De alguna forma, Puccini nos pone un espejo. Es decir, podríamos ser nosotros", comentó.

Y frente a producciones más modernas o provocadoras, Tebar reivindica el valor de este clásico: "Si comparas ciertas producciones con esta, muchas no salen bien paradas".

En 'La Bohème', el equipo tuvo que afrontar incluso la enfermedad de un tenor y sustituirlo en apenas dos días: "Cuando uno trabaja con artistas del primer nivel mundial, a veces incluso un par de días sobra", cuenta.

El director defiende que el Met está "muy involucrado en traer jóvenes" y recuerda un ensayo general ante 4.000 escolares, algo que considera fundamental porque en los colegios hoy "no hay tanta educación humanística y menos aún de las artes o de la música".

"A la ópera hay que ayudarla. Hay que educar, abrir las puertas y, sobre todo, quitar los prejuicios de que es elitista, de que es cara. Pero no es más cara que ir a la Fórmula 1 o que comprar una entrada para ver el Mundial de fútbol", sostuvo.

Su experiencia en Estados Unidos le ha permitido comprobar, además, algunas diferencias con Europa: "Todo es mucho más caro de producir aquí. Los ensayos son más cortos, pero la gente está mucho más preparada desde el principio y el nivel técnico es excelente. Es más eficiente".

También ve diferencias entre los públicos de ambos lados del Atlántico, pues el estadounidense llega al teatro "con una actitud especialmente abierta, con ganas de disfrutar del espectáculo".

"Son generosos y buscan divertirse. El público europeo es mucho más crítico", señaló.

Tebar lamentó que cada vez haya menos críticos musicales en la prensa y aseguró que, "los que hay, pasan más tiempo criticando el aspecto visual que el musical".

"Pero yo creo que al final el mejor crítico es la audiencia", zanjó.