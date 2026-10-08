El FMI acuerda otros 1.200 millones para Pakistán, aún dependiente de financiación externa

El acuerdo corresponde a la cuarta revisión del programa de 7.000 millones de dólares firmado bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés) y a la tercera del mecanismo climático y de resiliencia (RSF), dotado con otros 1.400 millones.

Una vez aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo, Pakistán podrá retirar alrededor de 1.000 millones de dólares del EFF y otros 210 millones del RSF, con lo que los desembolsos acumulados bajo ambos programas ascenderán a unos 5.700 millones.

"El programa bajo el EFF se ha mantenido en líneas generales según lo previsto pese a un entorno externo difícil", indicó el FMI.

Pakistán ha atravesado sucesivas crisis de balanza de pagos y escasez de divisas que lo han obligado a recurrir repetidamente al FMI y a otros prestamistas internacionales para evitar situaciones de impago y reconstruir sus reservas.

El actual programa, acordado en 2024, permitió estabilizar algunas de las principales variables macroeconómicas tras una de las crisis financieras más graves de los últimos años, aunque la economía continúa expuesta a necesidades de financiación externa y a los precios internacionales de la energía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La vulnerabilidad energética sigue siendo uno de los principales riesgos para Pakistán, que importa buena parte del petróleo y el gas que consume y se ha visto afectado por las perturbaciones del suministro derivadas del conflicto con Irán y las restricciones al tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

El ministro de Finanzas, Muhammad Aurangzeb, aseguró esta semana que el Gobierno continuará con las reformas fiscales, energéticas, las privatizaciones y la reestructuración de empresas públicas para convertir la reciente estabilización en una recuperación más duradera.

Pakistán ha firmado numerosos programas con el FMI desde su ingreso en el organismo y el actual rescate vuelve a situar al Fondo como uno de los principales sostenes financieros de una economía que todavía intenta reducir su dependencia del endeudamiento externo.