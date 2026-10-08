El Gobierno de Guinea-Bisáu dice que "no se dan las condiciones" para celebrar elecciones

"En las circunstancias actuales, no se dan las condiciones necesarias para celebrar las elecciones generales previstas para el 6 de diciembre", declaró el primer ministro, Ilídio Vieira Té, tras una reunión con el presidente de transición, general Horta N'ta.

Viera alegó limitaciones relacionadas con la organización y el funcionamiento de los partidos políticos.

"Algunos grupos políticos aún necesitan celebrar sus congresos", añadió, una medida considerada necesaria para que las formaciones puedan participar en el proceso electoral.

Por su parte, la subsecretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Electoral (CNE), Felisberta Moura Vaz, señaló que la actual fecha es "inviable" y que "la mayor parte del calendario electoral está en riesgo".

"Informamos al presidente de transición de que la fecha del 6 de diciembre ya se está volviendo difícil", detalló Vaz en declaraciones a los periodistas tras mantener una audiencia con N'ta.

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Sin embargo, no ofreció una posible nueva fecha electoral, y recalcó que el organismo se limita a "brindar un panorama general del calendario electoral".

"En este momento, garantizar la posibilidad de celebrar elecciones el 6 de diciembre sería una quimera", insistió Vaz.

El Ejército derrocó el 26 de noviembre de 2025 al entonces presidente, Umaro Sissoco Embaló, tres días después de las elecciones generales y antes de que fueran divulgados sus resultados, suspendió el proceso electoral y nombró al general Horta N'ta presidente de transición.

La junta convocó nuevas elecciones presidenciales y legislativas para el 6 de diciembre y promovió una nueva Constitución, aprobada en referéndum, que amplía los poderes del presidente y modifica las reglas electorales.

La semana pasada, la junta militar anunció que no permitiría por ahora el regreso al país de Embaló, que tenía previsto volver el pasado domingo con vistas a concurrir a las elecciones de diciembre.

Guinea-Bisáu arrastra una crónica inestabilidad política e institucional desde hace años y ha sufrido cinco golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974.